Бар Рафаэли – самая сексуальная по версии мужского журнала

Журнал Maxim в очередной раз составил список самых сексуальных красоток земного шара. В этом году первое место заняла израильская топ-модель Бар Рафаэли, сменив лидера прошлого года модель и актрису Рози Хантингтон-Уайтли. 26-летняя Рафаэли призналась, что не ожидала такой чести: Я в шоке, что среди всех этих красивых девушек, - первое место отдали мне. Спасибо за то, что голосовали за меня! Для меня это большая честь, это титул, который я никогда не забуду. Серебро читатели журнала Maxim отдали начинающей американской актрисе Оливии Манн, которую мы сможем уже скоро увидеть в картине "Супер Майк". Девушка невероятно востребована сегодня - уже дважды она появлялась на обложке Maxim. ВИДЕО: А вот Милу Кунис читатели журнала запомнили с тех самых пор, когда девушка целовалась с Натали Портман в фильме "Черный лебедь". Мужские фантазии обеспечили Кунис третье место. В первую десятку попали также Меган Фокс, Оливия Уайлд, Эмма Стоун и другие. А вот в каком порядке расположатся 90 других красавиц - пока неясно. Но судя по тизеру, выложенному на официальном сайте Maxim, несложно догадаться, кто войдет в этот топ-лист: среди счастливиц Майли Сайрус, Селена Гомез, Бруклин Деккер, Миранда Керр, Адриана Лима, а также новая девушка Бонда Беренис Марло.