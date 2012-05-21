Мадонна сводила в центр Каббалы всю семью

Мадонна, сама активная последовательница Каббалы, приучает к ней и своих детей. На днях папарацци застигли звезду в тот момент, когда она покидала нью-йоркское средоточие каббалистического учения вместе со всеми отпрысками, как родными, так и приемными: дочерьми Лурдес и Мерси, и сыновьями Рокко и Дэвидом. Плюс, конечно, няньки. Красную нитку на запястье - талисман, охраняющий от влияния темных сил, - Мадонна повязала еще в 1997 году. По словам певицы, каббалистическое учение помогло успеху ее альбома Ray of Light. То есть луч света озарил и ее профессиональную деятельность.