Хайди Клум стала "плохой девочкой" для фотосессии Electric Midnight

Свободная и независимая Хайди Клум отметила окончание семейной жизни провокационной фотосессией для журнала Hunger. Мама четверых детей предстала в образе "плохой девочки". Сексуальная, сильная, раскрепощенная - такой новую Хайди представляет Джон Ранкин, знаменитый "звездный" фотограф. Призрачные клубы дыма, беснующаяся публика, мерцающие надписи Smoking - на их размытом фоне точеный профиль Хайди смотрится еще более изысканно . Но "плохая девочка" Клум словно не видит зрителей. Она подставляет мастеру в наколках свое предплечье для нового тату, небрежно сжимает в зубах сигарету и расстегивает жакет, почти обнажая грудь. На одном из снимков Хайди держит в руке микрофон, и, кажется, что в этом образе синтетично сплелись образы двух поп-идолов: Майкла Джексона и Мадонны. Голубовато-зеленый дым почти скрывает лицо героини, делая ее похожей на покровительницу морских глубин.