В Лондоне закрыли библиотеку Марка Твена

Совет лондонского района Брент (северо-запад британской столицы) принял решение закрыть библиотеку Kensal Rise, которую в 1900 году открыл Марк Твен. Об этом сообщает MSNBC. Местные власти решились на закрытие заведения по двум причинам: во-первых, у библиотеки почти не осталось читателей, во-вторых, ее содержание слишком дорого обходилось бюджету района. Библиотека была открыта в год 60-летия пребывания у власти королевы Виктории, а закрывается в год такого же юбилея ее внучки - королевы Елизаветы II. Часть местных жителей организовали кампанию в поддержку библиотеки, они выступают против ее закрытия и пытаются собрать средства на продолжение работы учреждения. Совет принял решение пока не вывозить книги из хранилищ. Согласно соглашению столетней давности, Оксфордский университет передал здание библиотеки в распоряжение местной власти только для использования именно в этом качестве. Если библиотека будет закрыта, то здание автоматически перейдет на баланс университета. Активисты, выступающие против закрытия библиотеки, намерены договориться с университетом о продолжении использования здания в прежнем качестве. Однако распорядителями фондов они хотят сделать не представителей местных властей, а кого-то из числа добровольцев.