Семейство Бекхэм на благотворительном вечере

Спортивный благотворительный гала-ужин Sports Spectacular состоялся вчера в Лос-Анджелесе. Среди гостей мероприятия оказались - естественно - звезды (для них-то все и затевалось!). На красной дорожке фотографам позировала семья Бекхэм практически в полном составе (малышку Харпер оставили с няней). Дэвид, Виктория и их сыновья проявили удивительное единство в выборе нарядов, остановившись на классической черно-белой гамме. Пош, как обычно, выбрала платье-футляр собственного бренда. На рауте также присутствовал экс-супруг Дженнифер Лопес, Марк Энтони. Он появился в компании новой пассии, 24-летней Шэннон де Лима. Певец был явно горд вывести в свет такую красотку и не скрывал самодовольной улыбки. Впрочем, вскоре его внимание переключилось на Бекхэма-старшего, ведь Энтони, на пару с Джей Ло, владеет футбольной командой, а значит с Дэвидом у него много тем для разговоров. За ними-то мужчины и провели остаток вечера, оставив дам наслаждаться обществом друг друга да вспышками фотокамер.