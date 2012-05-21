Ахмадинеджада обвинили в поощрении сексуальной распущенности

Депутат иранского парламента от религиозных консерваторов Али Мотахари объявил президента страны Махмуда Ахмадинеджада тайным адептом фривольного поведения среди жителей страны. Как сообщает Agence France-Presse, парламентарий пожаловался, что Ахмадинеджаду нет дела до того, что многие иранские женщины разгуливают по улицам в неподобающей одежде. "Ситуация с хиджабами совершенно трагическая. А причина тому - скрытое поощрение распущенности со стороны президента", - поделился своими переживаниями депутат. По его мнению, Ахмадинеджад и глава его администрации Рахим Машеи своим бездействием подбивают юных персиянок носить брюки и короткие платья. "Это же настоящая сексуальная провокация! Следующим шагом, похоже, будет открытие ночных клубов и кабаре", - возмутился Мотахари. К подобным мыслям депутата могли подтолкнуть недавние слова Ахмадинеджада о том, что полиция нравов проявляет чрезмерное усердие, наказывая женщин, одевающихся в соответствии с собственными представлениями о красоте, игнорируя местные обычаи. Президент таким образом отреагировал на многочисленные задержания иранских женщин, проведенные в рамках очередной кампании по насаждению "правильной" манеры одеваться. Кум и глава администрации Ахмадинеджада - Машеи - давно числится в списке врагов иранских религиозных консерваторов. Его обвиняют в увлечении персидским национализмом, терпимости к Израилю, пренебрежении ценностями ислама, а также связях с нечистой силой и избыточным влиянием на президента. В последнее десятилетие в Иране продолжается скрытая борьба женщин, желающих одеваться по своему вкусу, против религиозных консерваторов. В частности, многие иранки носят обязательные платки чисто символически - на макушке, хотя обычай предписывает им полностью закутывать голову. Действующая в стране полиция нравов нарушительниц арестовывает и штрафует, однако тенденцию переломить все равно не может: молодежь одевается все ярче.