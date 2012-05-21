Доминика Стросс-Кана снова подозревают в изнасиловании

Прокуратура французского города Лилля приступила к предварительному расследованию инцидента, который может быть классифицирован как "групповое изнасилование", сообщает La Depeche. Информация о вероятной причастности к инциденту, происшедшему в вашингтонском отеле "Карлтон" между 15 и 18 декабря 2010 года, экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана привлекла к новости о начале расследования внимание мировых СМИ. Основными свидетелями по этому делу являются две проститутки, гражданки Бельгии, утверждающие, что Стросс-Кан, с помощью друзей, принудил одну из них к половому акту. "Я не кричала, но громко и отчетливо сказала, что не хочу", - сообщила пострадавшая. При этом сама "жертва изнасилования" никогда не подавала жалобу в полицию. Доминик Стросс-Кан отрицает, что участвовал в изнасиловании, и называет новые обвинения "продолжающейся травлей". Адвокаты Стросс-Кана подчеркивают, что показания свидетельниц противоречивы. Они также указывают, что обвинения всплыли за два дня до президентских выборов во Франции, в период, когда Доминик Стросс-Кан считался ведущим претендентом на президентский пост.