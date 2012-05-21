Барак Обама и Мерил Стрип попали в список неожиданных музыкантов

"И швец, и жнец, и на дуде игрец!": в США провели опрос и составили топ-лист, который называется "Неожиданный музыкант" и состоит из звезд кино, политиков, бизнесменов и спортсменов, которые обладают скрытыми музыкальными талантами. В этом году первое место занял.... не кто иной, как Барак Обама! Еще в январе этого года нынешний президент США растрогал публику, "промурлыкав" несколько строчек из горячо любимого американцами хита Эла Грина Let's stay together! Народ оценил нераскрытый талант Обамы и проголосовал за него, выдвинув тем самым на первое место с 29 процентами голосов. Эх, а если бы Обама еще и умел играть на гитаре или зажигательно плясать - то всем звездам эстрады пришлось бы определенно потесниться на музыкальном Олимпе. А пока Бараку лишь приходится сожалеть о том, что в молодости не научился играть ни на одном музыкальном инструменте. Ну, а если народ не будет голосовать за него также рьяно на предстоящих президентских выборах, то у Обамы появится много времени, чтобы раскрыть все свои музыкальные таланты! Не только же деятелям шоу-бизнеса идти в политику, можно иногда и наоборот. Второе место поделили кинозвезды Мерил Стрип за увлечение скрипкой и Роберт Дауни младший с его гитарой, набрав по 24 процента голосов. Комик Стив Карелл оказался любителем игры на флейте, а звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс гитаристкой. National Association of Music Merchants уже в третий раз составляет список самых неожиданных музыкантов. Лидерами прошлых лет становились флейтистка Халле Берри, гитаристка Гвинет Пэлтроу, кларнетистка Джулия Робертс, пианист Клинт Иствуд, а также разносторонние музыканты Роберт Паттинсон и Джонни Депп. Согласно недавно проведенному опросу 85 процентов американцев мечтают научиться игре на каком-нибудь музыкальном инструменте, а их талантливые кумиры, владеющие игрой на гитаре и флейте, помогут стать отличным источником вдохновения!