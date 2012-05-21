Мадонна хочет стать президентом Америки

Королева поп-музыки Мадонна честно призналась, что мечтает стать Президентом Америки. Американская певица сообщила, что видит себя в кресле Президента Соединенных Штатов Америки. Мадонна убеждена в том, что смогла бы изменить жизнь американцев в лучшую сторону. «Невозможно изменить жизнь страны за один день, - говорит артистка, - Я бы хотела стать Президентом Америки на длительный срок. Я бы не тратила деньги страны на оружие и войны, а вкладывала бы их в развитие образования и искусства». Помимо этого, Мадонна рассказала о сложностях своей работы и призналась, что оставаться популярной и успешной артисткой не так просто, как кажется: «Стать знаменитой легко, - убеждена певица, - Намного сложнее оставаться успешной. Мне кажется, в моей работе невозможно быть ни в чем уверенной. Нужно просто любить то, что ты делаешь и отдавать душу творчеству. Творческий человек всегда должен подпитывать себя новыми идеями и развиваться, а это не так просто, как кажется на первый взгляд».