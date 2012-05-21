Эпоху Лиз Тейлор и Мэрилин Монро назвали самой привлекательной

Согласно последним опросам, большинство мужчин считает, что время истинных богинь - середина прошлого века. Опрошенные убеждены: Грейс Келли и Лиз Тейлор куда притягательнее, чем Скарлетт Йоханссон или Анджелина Джоли. Женственные формы, шикарные прически, густые стрелки и легкий загар - звезды 1950-х годов были названы самыми привлекательными в новейшей истории. Второе место досталось идеалам красоты "нулевых" - "девичьи" фигуры, культ вечной молодости и погоня за идеалом тоже нравятся мужчинам, как ни крути. На третьей позиции этого своеобразного "рейтинга" - 1960-ые, на четвертом - 1970-ые. А вот 1980-ые с их диковинными прическами и еще более странной модой (все мы помним цветные лосины, пиджаки с гипертрофированной линией плеча, платья с рукавами-фонариками) признаны "самым уродливым" десятилетием в истории. Вот что заметил о результатах опроса его организатор: 1950-ые были временем, когда женщины выглядели как женщины. Они не обмазывались автозагаром и не приклеивали накладных ресниц. И хотя насчет ресниц мы готовы поспорить, нельзя не признать - красота див тех лет действительно вне времени, и сегодняшний интерес к их персонам - лучшее тому подтверждение.