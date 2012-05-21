Виталий Кличко считает львовский кофе не хуже венского

Львов выпустил проморолик, в котором чемпион мира по боксу Виталий Кличко приглашает немецких футбольных болельщиков приехать на матчи Евро-2012 во Львов. Боксер прорекламировал также новый стадион, на котором будет играть сборная Германии два матчи Евро-2012, пишет Сегодня. Виталий рассказывает об уникальной атмосфере города, вкусной кухне и уютных кафе. "Это типично европейский город с уютными площадями, уличными кафе и приятной атмосферой старого города. Здесь хорошая и вкусная кухня, а кофе делают не хуже, чем в Вене", - рассказывает в ролике знаменитый боксер. Ролик записан на немецком языке, однако на YouTube доступны субтитры на украинском и английском языках. ВИДЕО: