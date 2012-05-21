Румер Уиллис тайно встретилась с бывшим мужем Деми Мур

Румер Уиллис и Эштон Катчер вчера явно не хотели, чтобы папарацци видели их: Румер усиленно пряталась, вжавшись в сидение машины, а Эштон закрывал лицо руками. Но что общего у бывшего мужа Деми Мур и ее старшей дочки? Эштон Катчер публично разбил сердце Деми Мур, доведя бедняжку до реабилитационного центра. А Румер была едва ли не единственной из троих дочерей, которая всегда была рядом с Деми, навещая её в больнице и поддерживая во время развода. Однако это не помешало дружбе Эштона и Румер, которые были друзьями до развода и остались ими после. Эштон Катчер поддержал Румер во время её выступления в голливудском клубе. Говорят, что девушка сильно нервничала и успокоить её смог только бывший "отчим", который поговорил с ней за сценой перед выступлением и присутствовал в клубе, когда Румер пела. Возможно, именно Деми Мур и её проблемы были главной темой разговора Эштона Катчера и Румер Уиллис?