Елизавета II и европейские монархи побывали параде в Виндзоре

В субботу Елизавета ІІ наблюдала из специальной королевской ложи за конным представлением, приуроченным к ее 40-летию на троне. Более 2500 солдат из королевского флота, ВВС участвовали в шествии по улицам Виндзора. Елизавета II, облаченная в ярко-голубой костюм, улыбалась и счастливо наблюдала за происходящим. Граждане Виндзора столпились по сторонам улицы и размахивали британскими флагами. В завершении парада всем зрителям пришлось посмотреть на небо, так как там совершали маневры 78 самолетов образца Второй Мировой войны. Дивизия Red Arrows выполняла различные трюки в воздухе. Все знают, что Елизавета II очень любит лошадей. Этот парад стал отличной возможностью показать "отношение единства межжду монрахом и ее поддаными из вооруженных сил", - как заявил генерал Дэвид Ричардс (David Richards) Вместе с королевой в ложе можно было увидеть ее супруга, герцога Эдинбургского (duc d'Edimbourg), c которым она активно обсуждала происходящее на улицах. Среди других зрителей можно было увидеть короля Гаральда и королеву Сонью из Норвегии; шведских монархов, Карла XVI Густава (Carl XVI Gustaf) и его супругу Сильвию (Silvia de Suède); королеву Дании Маргретт (Margrethe II) и принца Генрика (Henrik). Также на днях в Великобританию прибыл Олимпийский огонь, факел с которым нес Дэвид Бекхэм (David Beckham). Так что жителям Туманного Альбиона предстоит насыщенное лето: в июне будут проходить празднования дня рождения Королевы, а в июле - Олимпиада-2012.