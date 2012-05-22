Назначен новый директор "Театра Романа Виктюка"

Новым директором "Театра Романа Виктюка" назначена актриса Ирина Апексимова. Соответствующий указ подписал 21 мая 2012 года руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков. Об этом сообщается на сайте департамента. Вечером в понедельник в здании театра должна состояться рабочая встреча с участием Капкова, Апексимовой и Виктюка, а также руководителя Москомнаследия Александра Кибовского. "Это уникальный случай, когда актриса переходит на административную работу", - говорится в сообщении. Первостепенной задачей Апексимовой на новом месте является подготовка труппы театра для регулярной работы в собственном здании. Дом культуры имени И. В. Русакова, с 1996 года переданный театру Виктюка, уже несколько лет находится в ожидании реконструкции, а спектакли театра идут на различных московских площадках. Также труппа активно гастролирует. "Деньги на реконструкцию заложены в бюджете города Москвы, работы должны начаться уже в июне 2012 года. Однако, в связи с тем, что собственники ресторана 'Бакинский дворик' отказываются покидать здание Дома культуры Русакова, несмотря на решение суда, возникает опасность срыва сроков реконструкции здания", - говорится в сообщении столичного департамента культуры. Ирина Апексимова исполнила более 60 ролей в театре и кино, а также участвовала в более чем двух десятках телевизионных проектов и сериалов.