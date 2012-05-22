Умерла мама Олега Блохина

Федерация футбола Украины выразила свои соболезнования главному тренеру национальной сборной Олегу Блохину в связи со смертью его матери Екатерины Захаровны Адаменко (1918 г.р.) Екатерина Адаменко была известной спортсменкой, она мастер спорта СССР по легкой атлетике, неоднократная чемпионка СССР и Украины по пятиборью, по прыжкам в длину и в беге на 80 и 100 метров с барьерами. Окончила Киевский институт физической культуры и спорта. 50 лет трудилась в Киевском национальном университете строительства и архитектуры на кафедре физического воспитания.