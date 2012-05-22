Мишель Обама, Валери Триервейлер и другие первые леди в Чикаго

Первая леди США Мишель Обама любит принимать гостей: на этот раз она собрала первых леди в молодежном центре в Чикаго. Этого город особенно дорог для Мишель, ведь здесь прошло ее детство. В то время, как главы государств заседали на очередном саммите НАТО, первая леди Франции Валери Триервейлер, жена премьер-министра Хорватии Саня Мусич-Миланович, супруга турецкого президента Хайрюнниса Гюль и другие именитые гостьи с удовольствием приняли участие в экскурсии, растянувшейся на весь день. После прогулки дамы продегустировали блюда, приготовленные студентами. Главным гурманом стала Мишель, которой особенно понравилась приправа с базиликом и маслом. Совместный обед первых леди уже становится традицией. Напомним, незадолго до мероприятия в Чикаго Мишель Обама собирала жен шести самых влиятельных политиков на обед в своей резиденции в Белом доме. Повара угощали дам блюдами из продуктов, выращенных на президентском "приусадебном участке".