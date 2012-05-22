Кеннеди думает, что причиной смерти его жены стала заброшенная карьера

Эксперты пришли к заключению, что невестка племянника 35-го президента США Джона Кеннеди Мэри Ричардсон, найденная повешенной 17 мая в сарае своего дома, совершила самоубийство. Ее муж Роберт Кеннеди-младший заявил, что не несет ответственность за этот суицид, пишет Сегодня. Как пишет The Daily Telegraph, на похоронах Мэри Ричардсон вдовец заявил: «Она упорно боролась. У нее внутри были демоны, хоть она этого и не заслужила. Я знаю, я сделал все возможное, чтобы помочь ей». Читайте по теме Загадочные смерти семьи Кеннеди: передозировка, повешение, гибель в горах и авикатастрофа (Графика) По мнению Кеннеди, причиной несчастья жены, в том числе и ее алкогольной зависимости, стало ее решение переехать из модного района Сохо в центре Манхэттена в пригородный Маунт-Киско, забросив карьеру архитектора ради четверых детей. Но друзья погибшей полагают, что причиной самоубийства стал разрыв с мужем, который в 2010 году подал на развод, так и не оформленный окончательно, и в настоящее время находится в отношениях с звездой телешоу Curb Your Enthusiasm.