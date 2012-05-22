Карл Лагерфельд и Харви Вайнштейн снимут вместе фильм

Карл Лагерфельд и Харви Вайнштейн решили объединить свои усилия, чтобы снять фильм. Более того, вы можете получить в нем главную роль! Правда, если заплатите больше всех на благотворительном вечере amfAR, который на днях пройдет в Каннах. Как вы уже догадались, совместное творчество двух сильных мира сего станет одним из лотов аукциона. Именитый продюсер профинансирует мини-картину, а Кайзер Карл станет ее режиссером. Он же поможет исполнителю заглавной партии с гардеробом. Впрочем, это не все сюрпризы, которые принесет нам гала-вечер. Так, в его рамках пройдет показ "маленьких черных платьев", организатором которого выступит Карин Ройтфельд. По слухам, на подиуме появится сама Наоми Кэмпбелл, а среди гостей обещали быть Милла Йовович, Алек Болдуин, Кайли Миноуг и многие другие.