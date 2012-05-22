На свадьбе Марка Цукерберга играл известный музыкант

Марк Цукерберг и Присцилла Чан планировали свадьбу более четырех месяцев. Но им все равно удалось преподнести сюрприз своим друзьям. Гости были уверены, что едут на вечеринку-сюрприз для Присциллы, которая недавно закончила медицинский ВУЗ. Но нет, на заднем дворе дома Цукерберга и Чан состоялась свадебная церемония. Она была скромной, даже «домашней». Но даже такая уютная церемония не обошлась без знаменитости: среди гостей был давний друг Марка, Билли Джо Армстронг из группы Green Day. Музыкант преподнес другу, у которого и так есть все, сюрприз. Он экспромтом выступил на свадьбе, исполнив несколько композиций. Это добавило трогательности и настроения всей церемонии.