Линдси Лохан примеряет гардероб Элизабет Тэйлор

Мужчины, может и убеждены, что самые красивые женщины жили в середине прошлого века, однако продюсеры уверены: и среди сегодняшних актрис есть достойные воплотить на экране образы легенд 1950-ых годов. Вот, например, Линдси Лохан - ее утвердили на роль Элизабет Тейлор в байопике Liz and Dick, который обещает стать первым крупным проектом звезды с 2009 года. На днях состоялась примерка, на которой ЛиЛо предстала в нарядах, напоминающих те, что были в гардеробе ее героини. Оказалось, что женственный стиль идет девушке куда больше, чем привычний для нее бохо-шик. Создатели документальной ленты, которая - напомним - расскажет историю взаимоотношений Тейлор с ее супругом, Ричардом Бартоном, уверены, что угадали с актрисой, ведь Лохан буквально "одержима" новой ролью. Вот что Линдси рассказывает о Лиз: Я невероятно горда тем, что мне предложили эту роль! С самого детства я восхищалась и безмерно уважала Элизабет Тейлор. Она была не только невероятной актрисой, но и потрясающей женщиной! Интересно, по прошествии лет, скажут ли то же самое и о Линдси Лохан?