Изображения Бардо из коллекции ее бывшего мужа выставлены на аукцион

22 мая 2012, 12:24

Аукционный дом Sotheby's открывает сегодня в Лондоне двухдневные торги предметами из знаменитого личного собрания немецкого мультимиллионера, коллекционера и фотографа Гюнтера Закса. Уникальная коллекция пополнялась на протяжении полувека, и охватывает многочисленные направления в искусстве 20 столетия - от сюрреализма до граффити. Общая оценочная стоимость примерно 300 лотов - около 20 млн фунтов стерлингов (31 млн долларов). Среди них - портрет бывшей супруги Закса, известной французской актрисы Брижит Бардо работы американского художника Энди Уорхола. Шелковое полотно с изображением Бардо, которое Закс заказал Уорхолу в 1974 году - спустя 5 лет после развода с ней, согласно оценкам, может "уйти с молотка" за 4 млн фунтов (6,2 млн долларов). Фотоснимок в исполнении Ричарда Аведона, послуживший основой для этого портрета, также выставлен на торги и может быть продан за сумму до 60 тыс фунтов (94 тыс долларов). Гипсовый бюст Бардо в образе национального символа Франции - Марианны, созданный скульптором Аленом Гордоном в 1970 году, оценивается специалистами в 3-5 тыс фунтов (4,7 - 7,8 тыс долларов). "Это одно из наиболее примечательных и разнообразных собраний, принадлежащих одному владельцу, которые когда- либо появлялись в Sotheby's", - отметили представители аукционного дома в преддверии торгов. Несколько сотен работ выставлены на продажу третьей супругой Закса, бывшей моделью из Швеции Мирьей Ларссон. В числе лотов - картины кисти Сальвадора Дали, Рене Магритта, Ива Кляйна, изящные предметы мебели работы известных мастеров, а также фотографии, сделанные самим Заксом. Интерес потенциальных покупателей должен вызвать и последний автопортрет Энди Уорхола в розовых тонах. Гюнтер Закс познакомился с Энди Уорхолом во французском Сен-Тропе в начале 60-х годов прошлого столетия и в 1972 году представил в собственной галерее в Гамбурге первую крупную выставку его произведений в Европе. Считается, что состоятельный ценитель искусства приобрел тогда почти половину работ американца - во избежание ощущения неловкости у автора из-за отсутствия покупателей его картин в день открытия. Правнук основателя компании Opel, Закс гордился тем, что ему не приходилось зарабатывать себе на жизнь - при этом его фотоработы часто публиковались в модных журналах, а документальные фильмы получали премии на различных фестивалях. Кроме того, в свое время он также слыл неплохим математиком, футурологом, рекордсменом в бобслее, и, конечно, искусствоведом и коллекционером.

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