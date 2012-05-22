"Доктор Хаус" завершился хэппи-эндом

Восьмилетняя эпопея сериала "Доктор Хаус" (House MD) с Хью Лори в роли противоречивого врача-диагноста Грегори Хауса в понедельник завершилась на телеканале Fох "хэппи-эндом" в голливудском стиле. В заключительном 177-м эпизоде доктор Хаус оказался в непростых условиях - ему грозило тюремное заключение за неоказание необходимой помощи пациенту, который впоследствии скончался. Однако Хаус вновь оказался на высоте - полиция обнаруживает обгоревшие останки человека с документами на имя Хауса, после чего делается заключение о смерти доктора. И пока все шокированы известием о трагедии, главный герой нажимает на газ своего мотоцикла, уносящего его вместе с лучшим другом, доктором Уилсоном (Роберт Шон Леонард) в другую неведомую жизнь. Последнему эпизоду под названием "Все смертны" предшествовал часовой фильм о сериале, рассказывающий о том, как создавалась вся эта история. Сто пятьдесят человек, работавших над созданием "долгоиграющей" медицинской драмы, собрались в одной студии, чтобы открыть 150 бутылок с шампанским. "Доктор Хаус" за восемь лет своего существования попал в Книгу рекордов Гиннеса, покорив сердца телезрителей - сериал посмотрели свыше 80 миллионов человек в 66 странах мира, включая и Россию. Сериал, созданный Дэвидом Шором, только в США притягивал к экрану почти 30 миллионов зрителей. Критики с самого начала благосклонно встретили появление в массовой культуре нового образа врача - персонажа, наделенного острым умом, интеллектом и проницательностью взамен традиционных человеческих добродетелей, предписываемых представителям этой профессии. Пик популярности "Доктора Хауса" пришелся на 2007 год, однако затем аудитория стабильно сокращалась и в последние месяцы упала до 5,5-6,6 миллиона человек, несмотря на многочисленные "Золотые глобусы" и шесть премий "Эмми" за сценарий и постановку. Британский актер Хью Лори шесть раз номинировался на "Эмми", однако все шесть раз ему пришлось "проглотить пилюлю" - награды доставались соперникам. Тем не менее, чудаковатый доктор-мизантроп был удостоен двух премий голливудской прессы "Золотой глобус", и двух - Актерской гильдии. Кроме того, Лори попал в книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актер телесериала - его гонорары за каждую серию в 2010 году достигли беспрецедентных 700 тысяч долларов. "И зритель, и доктор устали", - объяснили продюсеры решение завершить проект. К тому же Лори хочет в большей степени сосредоточиться на музыкальной, а не актерской деятельности - он играет на синтезаторе и является вокалистом в благотворительной рок-группе Band From TV. Джерело: Gazeta.ua