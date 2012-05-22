Наоми Кэмпбелл исполнилось 42 года

Сегодня свой 42-ой День рождения отмечает одна из самых красивых женщин в мире - Наоми Кэмпбелл. Интересно, какой наряд модель выберет для вечеринки? В ожидании отчета с праздника (а он, мы надеемся, будет!), вспомним ее самые эффектные туалеты последних лет. Знойная красотка родом из Лондона всегда тяготела к "дикому" стилю - как в юные годы, так и сегодня в ее гардеробе преобладают полупрозрачные платья, подчеркивающие все достоинства фигуры, расшитые блестками и камнями жакеты, а также меховые боа и накидки. Декор перьями и бахромой - еще одна слабость манекенщицы. Любимые оттенки - черный, молочно-белый, золотой. Среди брендов-фаворитов - Roberto Cavalli, Alexander McQueen, John Galliano, Dolce&Gabbana, с недавних пор - Azzedine Alaia. Если обувь - то только на высоком каблуке, если драгоценностям - то только крупные, броские, в идеале - из бриллиантов, рубинов или изумрудов. Кроме того, Наоми неравнодушна к этническим украшениям, особенно часто она носит колье и браслеты "от сглаза". Кэмпбелл любит маленькие изящные клатчи, украшенные замысловатым декором, а также оригинальные шляпки, одну из которых продемонстрировала на свадьбе князя Альбера и княгини Шарлен. А вот к нижнему белью модель равнодушна. В одном из интервью она заявила: Не могу сказать, что постоянно ношу нижнее белье. Когда жарко, я его не надеваю. Если я, например, оделась в принтованное платье, зачем мне белье, спрашивается? Судя по тому, с каким восхищением глядит на свою возлюбленную Владислав Доронин (да и не только он), образ "черной пантеры" - вне конкуренции.