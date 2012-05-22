Лик Сталлоне известен миру с начала XVI века

Посетитель музея обнаружил изображение всемирно известного актера Сильвестра Сталлоне на фреске начала XVI века. Американский студент Энтони Зонфрелл с семьей приехал в Италию на отдых и посетил Апостольский дворец в Ватикане с целью посмотреть "Комнаты Рафаеля". Там на фреске "Кардинал и Библейские Добродетели" Энтони обнаружил необычное сходство актера Сильвестра Сталлоне с лицом Папы Григория XI, пишет The Daily Mail. "Моя кузина рассказала мне об этом, после того, как однажды побывала здесь. Поэтому мы решили убедиться в этом", - рассказал Энтони. "Как только мы увидели фреску, мы поняли, что это он. Нам показалось это забавным. Это действительно выглядит как портрет Сталлоне". Вернувшись домой в Массачусетс, Энтони сразу же выложил фотографию "портрета" Сталлоне на сайт Reddit. За месяц она набрала более 700 тысяч просмотров пользователей. Фреска "Кардинал и Добродетели" была создана в 1511 году Рафаэлем. Однако есть гипотезы, что Рафаэль создал лишь эскиз, а на стене фреску воссоздал его помощник Лоренцо Лотто. Сильвестра Сталлоне, как и Брюс Уиллис стареет красиво.