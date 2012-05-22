О последних годах жизни Роми Шнайдер снимут байопик

22 мая 2012, 14:15

Каннский кинофестиваль – лучшее место, чтобы узнать сразу массу новостей о съемках новых проектов. Один из слухов подхватило французское издание Parisien. Это известие обрадует всех поклонников Роми Шнайдер, легендарной актрисы, которой не стало ровно 30 лет назад (29 мая 1982 года). Французская актриса и режиссер Жеральдин Данон (Geraldine Danon), документалистка для своего супруга, мореплавателя Филиппа Пупона (Philippe Poupon), с которым они пережили ледяные ужасы, готовит художественный фильм об актрисе Роми Шнайдер: "Он покажет в основном последние годы ее жизни", - объясняет она. За сценарием режиссер обратилась к Жан-Клоду Карьеру (Jean-Claude Carriere), получившему в 1983 Сезара за "Возвращение Мартина Герра". Амбициозный проект, уже получивший старт, будет произведен на средства отца Жеральдин Данон – Раймона Данона (Raymond Danon), продюсера многих фильмов с самой Роми: "Мелочи жизни" (1969), "Макс и жестянщики" (1970) и "Прохожая из Сан-Суси" (1982). И связь здесь не то чтобы отцовская – ведь Жеральдин Данон в 12 лет посчастливилось участвовать в съемках с культовой актрисой: "Каждый день я была на съемочной площадке вместе с Роми. Я была с ней очень близка. Осталось много воспоминаний. После окончания работы над "Прохожей..." она писала мне письма. Я ощущаю полное право взяться за режиссуру фильма, о котором так долго думала". Жеральдин Данон получила зеленый свет и от дочери Роми Шнайдер – Сары Бьясини (Sarah Biasini) (дочь продюсера Даниэля Бьясини (Daniel Biasini), которая даже описала идеальную актрису на главную роль: "Это француженка, около 30 лет. Ее еще необходимо будет проверить, прежде чем я уверюсь, что это моя Роми. [...] Но в роли своего отца я хотела бы видеть Жана Рено (Jean Reno)". Напомним также, что о Роми Шнайдер был еще один проект - "Une femme comme Romy" ("Женщина как Роми") с Ивонн Каттерфельд (Yvonne Catterfeld) в главной роли, но его закрыли. Хотя слухи и утверждают обратное.

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