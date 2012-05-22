Скарлетт Йоханссон и Райан Рейнолдс продали совместное «гнездышко»

Актриса Скарлетт Йоханссон и ее бывший муж Райан Рейнолдс продали особняк в элитном лосанджелесском районе Лос-Фелис за 3,5 миллиона долларов Как стало известно, общая площадь дома, построенного в 1969 году и впоследствии реконструированного, превышает 260 квадратных метров. В особняке есть две спальни, три ванные комнаты, гостиная, библиотека и кабинет. На прилегающей территории находится бассейн с морской водой. Недвижимость бывшие супруги приобрели в 2010 году примерно за 2,9 миллиона долларов. В августе 2010 года сообщалось, что Йоханссон за 4 миллиона долларов продала особняк на Голливудских Холмах. Общая площадь дома в испанском стиле составляла более 400 квадратных метров. Йоханссон ("Трудности перевода», «Престиж», «Вики Кристина Барселона», «Железный человек 2», «Мстители") и Рейнолдс ("Король вечеринок», «Ужас Амитивилля», «Люди Икс: начало. Росомаха") поженились в сентябре 2008 года. О разводе пара объявила в декабре 2010 года.