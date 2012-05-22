Братья Кличко показали фильм о себе в Лондоне

Братья Кличко, Виталий и Владимир, естественно, не смогли пропустить премьеру картины Klitschko, состоявшуюся вчера в Лондоне. Знаменитые спорстсмены и обладатели множества наград появились перед публикой практически в идентичных образах - джинсы, белая рубашка и темный пиджак, - главным украшением которых стала фирменная улыбка. Еще бы, ведь встречали тяжеловесов сотни поклонников, оккупировавших вход в кинотеатр, - всем хотелось получить автограф на память. Некоторым повезло больше, и они смогли посмотреть фильм вместе с его героями. Лента немецкого режиссера Себестьяна Денхардта, материалы для которой собирались в течение двух лет, рассказывает историю успеха двух украинских спортсменов. В фильме вошли не только интервью братьев, но и беседы с их родными, друзьями, коллегами, единомышленниками, а также редкие кадры из домашнего архива. Теперь поклонники будут знать о жизни своих кумиров все.