Роман Полански снял мини-фильм для Prada

На Каннском кинофестивале был представлен мини-фильм под названием A Therapy ("Терапия"), снятый Романом Полански для Prada. Главные роли в картине исполнили Бен Кингсли и Хелена Бонэм Картер. Актеры разыграли сценку, в которой клиентка приходит к психотерапевту и начинает жаловаться тому на свою непростую жизнь. Но страдания "бедной богатой девочки" мало интересуют эскулапа, чего не скажешь о роскошной шубке, в которой пришла мадам. ВИДЕО: Пораженный красотой меха, доктор направляется к манто, трогает и гладит его... Была не была, - решает он и облачается в меха. "Prada идет всем!", - гласит лозунг, и - глядя на счастливого Бена Кингсли с этим трудно не согласиться!