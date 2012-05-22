Дочь Чарли Чаплина приедет на Одесский кинофестиваль

Дочь Чарли Чаплина и внучка нобелевского лауреата Юджина О’Нила, актриса Джеральдин Чаплин станет гостем Одесского международного кинофестиваля. 14 июля она откроет показ "Огней Большого Города" на Потемкинской лестнице вместе с внуком и тезкой Чаплина Чаком Систоварисом. В восьмилетнем возрасте дебютировав в фильме своего отца "Огни рампы", Джеральдин все же решила делать карьеру как танцовщица Английского Королевского балета. После трех лет Королевской балетной школы она стала выступать на театральной сцене Парижа. Известны строки из письма Чарли Чаплина тех лет, обращенных к дочери: "Девочка моя! ... Твой портрет - здесь на столе, и здесь, возле моего сердца. А где ты? Там, в сказочном Париже, танцуешь на величественной театральной сцене на Елисейских полях..." На парижской сцене Джеральдин была замечена режиссером Дэвидом Лином, который пригласил ее на роль Тони в своей картине "Доктор Живаго" (1965). Она также снималась у таких режиссеров как Роберт Олтмен ("Нэшвилл", 1975), Педро Альмодовар ("Поговори с ней", 2003), и играла на Бродвее. В 1992 году ей досталась роль собственной бабушки Ханны в биографическом фильме "Чаплин". С испанским режиссером Карлосом Саурой ее долгое время связывали творческие и личные отношения. На счету актрисы дюжина кинопремий, в том числе награды международных кинофестивалей в Мюнхене и Майами, Spanish Actors Union, Goya, Capri Legend и другие. В многочисленных интервью Джеральдин Чаплин не раз признавалась, что отец вдохновлял ее: "Выворачивайся наизнанку, - так звучала его философия актерского мастерства. Забудь про талант и вкалывай". Киносеанс в сопровождении симфонического оркестра на Потемкинской лестнице в этом году будет посвящен классике мирового кино - "Огням большого города" Чарли Чаплина, который выступил в этой ленте режиссером, продюсером, соавтором сценария, композитором и исполнителем главной роли. Напомним, что Одесский кинофестиваль в этом году пройдет с 13 по 21 июля. Ожидается, что кинофестиваль посетят более ста тысяч зрителей. В нынешнем году киносмотр будет проходить в Театре музыкальной комедии. В программе - приезд голливудского кинорежиссера и сценариста Тодда Солондза, показ фильма Чарли Чаплина "Огни большого города", который лично представит его внук Чарли Систоварис, ретроспектива забытого украинского кино начала 1990-х и многое другое. Более того, начиная с этого года, зрители сами определяют, кому достанется Гран-При фестиваля в рамках главного Международного конкурса.