Виктория Бекхэм разработала семейный стиль одежды

Вся семья певицы и дизайнера Виктории Бэкхем вышла в люди в черно-белых нарядах. На 7ой годовщине Soprts Spectacular семья Бекхэмов появилась практически в полном составе: не было на мероприятии только маленькой Харпер. А вот для остальных членов семьи Виктория Бекхэм, похоже, разработала семейный стиль. Сама мама-дизайнер была одета в элегантное белое платье ниже колена из собственной коллекции. А вот для мальчиков своих она подобрала 4 разных наряда, которые прекрасно смотрелись вместе. Отец семейства, Дэвид Бекхэм, был одет в черный костюм и белую рубашку, а на черном же галстуке красовалась золотая булавка. Одежда старшего из сыновей, Бруклина, которому 13 лет, пожалуй, больше всего походила на папину: в наряде молодого мужчины не хватало лишь пиджака и булавки. Средний сын, 10-летний Ромео был одет в черный свитер поверх белой рубашки, а самый младший, Круз, в свои 7 выглядел, как настоящий джентльмен, на нем поверх белой рубашки и черного галстука красовался темный жилет