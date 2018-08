Сегодня Лоуренсу Оливье исполнилось бы 105 лет

Сегодня, 22 мая, родился великий британский актер, режиссер и сценарист Лоуренс Оливье. До своего 105-летия Оливье не дожил 22 года, однако ленты и спектакли с его участием обрели бессмертие Об этом сообщает «РИА Новости». Как отмечает издание, актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер сэр Лоуренс Оливье родился 22 мая 1907 года в Доркинге (графство Суррей, Великобритания) в семье сельского священника. В 1921-1924 годах Оливье учился в школе Св. Эдуарда в Оксфорде. В 1924-1925 годах он изучал технику актерской игры в Центральной школе дикции и драматического искусства Элси Фогерти в Лондоне. С 1925 года Оливье работал на различных лондонских сценах и вскоре получил известность в театральном мире. В 1937 году он перешел в драматический театр «Олд Вик», где сыграл Гамлета в паре с Вивьен Ли – Офелией. Во время Второй мировой войны в 1941-1944 годах Оливье служил в морской авиации. В 1944-1949 годах, будучи директором «Олд Вик», Лоуренс Оливье поставил и сыграл большинство шекспировских пьес, особенно прославившись в «Ричарде III». В 1965-1973 годах Оливье был первым руководителем основанного им Национального театра в Лондоне. В кино Лоуренс Оливье дебютировал в 1930 году в фильме «Слишком много мошенников» (Too Many Crooks). В 1930-е годы он сыграл в американском и английском кинематографе более десятка ролей молодых любовников, став одним из наиболее известных киноактеров в этом амплуа. Большой успех ему принесли роли Хетклиффа в фильме «Грозовой перевал» (Wuthering Heights, 1939) и Дунтера в картине «Ребекка» (Rebecca, 1940). Особо были оценены зрителями его адмирал Нельсон в фильме «Леди Гамильтон» (That Hamilton Woman, 1941) и Марк Красс в киноленте «Спартак» (1960). Среди других наиболее значительных ролей артиста – конферансье мюзик-холла Арчи Рейс в драме «Комедиант» (The Entertainer, 1960), нацист доктор Сэлл в фильме «Марафонец» (Marathon Man, 1976), Эзра Либерман в киноленте «Мальчики из Бразилии» (The Boys from Brazil, 1978). Как режиссер Лоуренс Оливье ярко дебютировал в 1944 году с фильмом «Генрих V» (Chronicle History of King Henry the Fift with His Battell Fought at Agincourt in France). В этой киноленте, завоевавшей главный приз Венецианского кинофестиваля и премию «Оскар» в 1946 году, как и в других своих картинах, Оливье-режиссер выступил также автором сценария и продюсером. «Генрих V» положил начало серии экранизаций пьес Шекспира, которые принесли Оливье мировое признание. В 1948 году «Оскар» и главный приз на кинофестивале в Венеции получила экранизация «Гамлета» в режиссерском, сценарном и актерском воплощении Лоуренса Оливье, в 1955 году премии Британской киноакадемии и кинофестиваля в Западном Берлине была удостоена его экранизация «Ричарда III». В качестве режиссера Оливье также снял фильмы «Принц и хористка» (Prince and the Showgirl, 1957) с Мэрилин Монро в главной роли и «Три сестры» (1970) по пьесе Чехова. В последние годы жизни Оливье много работал на телевидении. Наиболее значительными стали его роли в телефильмах «Любовь среди руин» (Love Among the Ruins, 1973), где он сыграл в творческом дуэте с Кэтрин Хепберн, в «Кошке на раскаленной крыше» (Cat on a Hot Tin Roof, 1976), в сериале «Возвращение в Брайдсхед» (Brideshead Revisited, 1981). Его последней работой для телевидения, а также последней значительной ролью в экранизации шекспировских пьес стала главная партия в «Короле Лире» (1984). В 1984 году Оливье выпустил свои воспоминания «Исповедь актера» (Confessions of an Actor), в 1986 году была опубликована книга «В актерской игре» (On Acting). Лоуренс Оливье был удостоен многих званий и наград. В 1947 году он был возведен в рыцарское достоинство, а в 1970 году артист получил пожизненное пэрство. Оливье стал первым актером, получившим пэрство за профессиональную деятельность. Он являлся почетным доктором университетов Оксфорда (1957), Эдинбурга (1964), Лондона (1968), Манчестера (1969) и Суссекса (1978). Оливье был удостоен двух «Оскаров» (1949, 1979), трех «Золотых глобусов» (1949, 1977 и 1983), премии BAFTA (1955, 1970 и 1976) и других знаковых наград в области кино и театра. Именем Оливье была названа одна из самых престижных британских театральных наград – премия Лоуренса Оливье (Olivier Awards), которая вручается в Великобритании с 1976 года. Победители получают бронзовые статуэтки, изображающие актера в роли короля Генриха V в одноименной исторической хронике Шекспира, поставленной театром «Олд Вик». Лоуренс Оливье скончался 11 июля 1989 года в Стейнинге в Западном Суссексе Великобритании. Он был похоронен в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства. В 2007 году в Лондоне на площади возле Королевского Национального театра был открыт памятник Лоуренсу Оливье. Монумент изобразил актера в его лучшей роли – Гамлета. Лоуренс Оливье был трижды женат - на актрисах Джилл Эсмонд, Вивьен Ли и Джоан Плоурайт. Он был отцом четверых детей – сына Тарквиния от первого брака, сына Ричарда, дочерей Джули Кейт и Tамсин от третьего брака.