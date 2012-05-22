Сегодня Лоуренсу Оливье исполнилось бы 105 лет

22 мая 2012, 17:14

Сегодня, 22 мая, родился великий британский актер, режиссер и сценарист Лоуренс Оливье. До своего 105-летия Оливье не дожил 22 года, однако ленты и спектакли с его участием обрели бессмертие Об этом сообщает «РИА Новости». Как отмечает издание, актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер сэр Лоуренс Оливье родился 22 мая 1907 года в Доркинге (графство Суррей, Великобритания) в семье сельского священника. В 1921-1924 годах Оливье учился в школе Св. Эдуарда в Оксфорде. В 1924-1925 годах он изучал технику актерской игры в Центральной школе дикции и драматического искусства Элси Фогерти в Лондоне. С 1925 года Оливье работал на различных лондонских сценах и вскоре получил известность в театральном мире. В 1937 году он перешел в драматический театр «Олд Вик», где сыграл Гамлета в паре с Вивьен Ли – Офелией. Во время Второй мировой войны в 1941-1944 годах Оливье служил в морской авиации. В 1944-1949 годах, будучи директором «Олд Вик», Лоуренс Оливье поставил и сыграл большинство шекспировских пьес, особенно прославившись в «Ричарде III». В 1965-1973 годах Оливье был первым руководителем основанного им Национального театра в Лондоне. В кино Лоуренс Оливье дебютировал в 1930 году в фильме «Слишком много мошенников» (Too Many Crooks). В 1930-е годы он сыграл в американском и английском кинематографе более десятка ролей молодых любовников, став одним из наиболее известных киноактеров в этом амплуа. Большой успех ему принесли роли Хетклиффа в фильме «Грозовой перевал» (Wuthering Heights, 1939) и Дунтера в картине «Ребекка» (Rebecca, 1940). Особо были оценены зрителями его адмирал Нельсон в фильме «Леди Гамильтон» (That Hamilton Woman, 1941) и Марк Красс в киноленте «Спартак» (1960). Среди других наиболее значительных ролей артиста – конферансье мюзик-холла Арчи Рейс в драме «Комедиант» (The Entertainer, 1960), нацист доктор Сэлл в фильме «Марафонец» (Marathon Man, 1976), Эзра Либерман в киноленте «Мальчики из Бразилии» (The Boys from Brazil, 1978). Как режиссер Лоуренс Оливье ярко дебютировал в 1944 году с фильмом «Генрих V» (Chronicle History of King Henry the Fift with His Battell Fought at Agincourt in France). В этой киноленте, завоевавшей главный приз Венецианского кинофестиваля и премию «Оскар» в 1946 году, как и в других своих картинах, Оливье-режиссер выступил также автором сценария и продюсером. «Генрих V» положил начало серии экранизаций пьес Шекспира, которые принесли Оливье мировое признание. В 1948 году «Оскар» и главный приз на кинофестивале в Венеции получила экранизация «Гамлета» в режиссерском, сценарном и актерском воплощении Лоуренса Оливье, в 1955 году премии Британской киноакадемии и кинофестиваля в Западном Берлине была удостоена его экранизация «Ричарда III». В качестве режиссера Оливье также снял фильмы «Принц и хористка» (Prince and the Showgirl, 1957) с Мэрилин Монро в главной роли и «Три сестры» (1970) по пьесе Чехова. В последние годы жизни Оливье много работал на телевидении. Наиболее значительными стали его роли в телефильмах «Любовь среди руин» (Love Among the Ruins, 1973), где он сыграл в творческом дуэте с Кэтрин Хепберн, в «Кошке на раскаленной крыше» (Cat on a Hot Tin Roof, 1976), в сериале «Возвращение в Брайдсхед» (Brideshead Revisited, 1981). Его последней работой для телевидения, а также последней значительной ролью в экранизации шекспировских пьес стала главная партия в «Короле Лире» (1984). В 1984 году Оливье выпустил свои воспоминания «Исповедь актера» (Confessions of an Actor), в 1986 году была опубликована книга «В актерской игре» (On Acting). Лоуренс Оливье был удостоен многих званий и наград. В 1947 году он был возведен в рыцарское достоинство, а в 1970 году артист получил пожизненное пэрство. Оливье стал первым актером, получившим пэрство за профессиональную деятельность. Он являлся почетным доктором университетов Оксфорда (1957), Эдинбурга (1964), Лондона (1968), Манчестера (1969) и Суссекса (1978). Оливье был удостоен двух «Оскаров» (1949, 1979), трех «Золотых глобусов» (1949, 1977 и 1983), премии BAFTA (1955, 1970 и 1976) и других знаковых наград в области кино и театра. Именем Оливье была названа одна из самых престижных британских театральных наград – премия Лоуренса Оливье (Olivier Awards), которая вручается в Великобритании с 1976 года. Победители получают бронзовые статуэтки, изображающие актера в роли короля Генриха V в одноименной исторической хронике Шекспира, поставленной театром «Олд Вик». Лоуренс Оливье скончался 11 июля 1989 года в Стейнинге в Западном Суссексе Великобритании. Он был похоронен в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства. В 2007 году в Лондоне на площади возле Королевского Национального театра был открыт памятник Лоуренсу Оливье. Монумент изобразил актера в его лучшей роли – Гамлета. Лоуренс Оливье был трижды женат - на актрисах Джилл Эсмонд, Вивьен Ли и Джоан Плоурайт. Он был отцом четверых детей – сына Тарквиния от первого брака, сына Ричарда, дочерей Джули Кейт и Tамсин от третьего брака.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье Фото
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд Фото
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять