Брэд Питт не знает, когда женится на Анжелине Джоли

Брэд Питт сейчас находится в Каннах с премьерой своего фильма “Ограбление казино”. Фото оттуда мы еще покажем, а пока что вести с пресс-конференции: Питти заявил, что дата свадьбы с Анжелиной Джоли еще не назначена. напомню, пара таки решила пожениться: дети достали требованиями, чтобы все было “как у Шрека и Фионы”. Питт сдизайнерил любимой специальное обручальное кольцо – и на этом публично пока что все заглохло. В Каннах пресса не удержалась и спросила актера о свадьбе и помолвке. По его словам, “помолвка имела смысл”. Однако Питт опроверг слухи о том, что пара поженился в августе. “У нас сейчас нет никакой даты – дата вообще не назначена. Мы все еще надеемся, что в США введут равноправные барки до нашей свадьбы”. Тут надо пояснить, что Питт и Джоли борются за то, чтобы в Америке были легализованы однополые браки. Питт даже заявлял, что сам не женится до тех пор, пока геям и лесбиянкам в его стране не разрешат заключать брачные союзы. Поскольку правительство пока что никак не продвигается в этом вопросе - возможно, ждать нам еще свадьбы Джолипиттов несколько лет, не меньше.