В Швеции состоялись крестины принцессы Эстель

Сегодня для самой маленькой представительницы шведского монаршего дома - принцессы Эстель - знаменательный день. Малышку торжественно крестили в часовне королевского дворца, в которой проходят религиозные церемонии с 1754 года. И снова оперативнее всех о новостях в Шведском королевстве. Для родителей малышки - кронпринцессы Швеции Виктории и принца Даниэля - Эстель Сильвия Эва Мэри (полное имя девочки) стала первым ребенком. Малышка, казалось, совершенно не замечала ажиотажа вокруг своей маленькой персоны, и держалась на руках мамы с царственным спокойствием. На крестинных маленькой принцессы присутствовали брат Виктории - Карл Филипп, кронпринц Нидерландов Уильям-Александр, кронпринц Норвегии Хокон Магнус, кронпринцесса Дании Мэри и сестра принца Даниэля. Всего на церемонии присутствовало более ста гостей. ФОТО