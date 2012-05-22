Топ-модель Лара Стоун снялась в клипе группы Hot Chip

Лара Стоун ничего не боится – в том числе управлять неопознанным летающим объектом. Английская топ-модель согласилась сыграть пилота летающей тарелки в клипе группы Hot Chip. Песня называется "Night and Day", и в видео мы наблюдаем танцоров в странных балахонах, ребят в забавных масках и неповторимую мимику Теренса Стэмпа (Terence Stamp). Эта группа вундеркиндов, уже ставшая культовой – квинтет Hot Chip заставляет планету двигаться в ритме своего сентиментального и игривого электро-попа вот уже около 10 лет. 11 июня выходит их четвертый, весьма ожидаемый, альбом - "In our Heads". Поклонники уже успели оценить пару песен с него - "Flutes" и "Night and Day". Клип на последнюю из них лишь недавно появился в сети, и он просто неописуем. Режиссером стал Питер Серафинович (Peter Serafinowitz), который известен тем, что подарил свой голос Дарту Молу (Darth Maul) из фильма "Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза". Без сомнений впечатленный этим межгалактическим опытом, Питер Серафинович придумал для Hot Chip прибытие двух летающих тарелок, одна из которых движется в направлении английского особняка под управлением Лары Стоун. Там ее ждет Теренс Стэмп, окруженный слегка эпилептичными танцорами, похожими друг на друга. По поводу своего клипа Питер Серафинович сказал лишь следующее: "Во время съемок пострадало много животных, к сожалению, при монтаже это было вырезано". ВИДЕО: На прошлой неделе Лара Стоун была в Каннах, где ей довелось стать главной звездой вечера, устроенного модным домом Calvin Klein, музой которого она является. Группа Hot Chip, чья песня "Boy From School" недавно была использована в одном из эпизодов Симпсонов, в июне отправляется в большое мировое турне.