В Бразилии говорят, что Жизель Бундхен беременна

Сразу несколько западных СМИ написали о том, что, возможно, Жизель Бундхен беременна. Слух пришел прямиком с родины Жизель - из Бразилии. Именно там Жизель побывала на этой неделе - промоутировала свою коллекцию белья Hope. Говорят, что счастливой новостью Жизель делилась со всеми и ничуть не таилась. Также, говорят, она рассказала о беременности и модельеру Тикардо Тиши из Givenchy, который одевал ее на Бал Института костюма. Тем не менее, официального подтверждения пока нет, и все может оказаться не более чем чьей-то сплетней. Но мы готовы ко второму ребенку Жизель Бундхен и Тома Брэди. Напомним, что у них уже есть один сын - Бенджамин.