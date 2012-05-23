Брэд Питт опроверг слухи о свадьбе с Анджелиной Джоли

Голливудские актеры и многодетные родители Брэд Питт и Анджелина Джоли так и не станут законными супругами. Во всяком случае, в августе. Об этом Питт сообщил 22 мая на пресс-конференции в рамках 65-го Каннского кинофестиваля. По словам актера, его свадьба с Джоли, которая якобы должна была состояться в августе, не более чем просто слухи. Питт уточнил, что с датой торжества они не определились до сих пор. Всему виной – чрезвычайно напряженный съемочный график. Напомним, ранее сообщалось, что официальное бракосочетание Брэда Питта и Анджелины Джоли состоится или в августе или в сентябре. Называлась даже дата: 23 сентября. Анонимные источники из окружения пары также утверждали, что праздник состоится в замке Миравель XVI века в сердце винодельческого региона Прованс, Франция.