Михаил Горбачев лично опроверг слухи о своей смерти

Twitter кишит сообщениями о смерти первого президента СССР Михаила Горбачева. Экс-президент СССР Михаил Горбачев опроверг нашумевшие слухи о состоянии своего здоровья. По данным некоторых СМИ, в настоящее время Михаил Горбачев проходит плановое медицинское обследование в одной из клиник. Сообщается, что узнав о собственной смерти, Горбачев от души посмеялся. Бывший президент СССР сообщил, что с ним все нормально, но «сахар снижается». В ответ на сплетни о своей кончине Горбачев заявил: «Те, кто планирует заработать на моей смерти гонорары, просчитались. Не дождутся». Ранее, 22 мая, во вторник на странице английской версии энциклопедии Wikipedia, посвященной Михаилу Горбачеву, 22 мая 2012 мая 2012 значилось как дата смерти. Слух быстро распространился в сети Интернет. Ирэна Кильчицкая: «Горбачев мой кумир» (ФОТО)