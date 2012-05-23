Джулианна Мур призналась, что вышла замуж слишком рано

Рыжеволосая Джулианн Мур украсила обложку июньского номера Fairlady. 51-летняя актриса выглядела нежно и женственно в блузке Hugo Boss насыщенно винного цвета. Минимум украшений и неброский макияж дополнили ее образ. Для второго фото актриса выбрала платье с открытыми плечами и "акварельным" принтом. После фотосессии Джулианн дала интервью журналу, в котором поделилась приятной новостью - она стала британской подданной. А так же пожелала всем незамужним девушкам поскорее выйти замуж. О получении британского гражданства: Я только что стала гражданкой Великобритании. Здорово, правда? Я действительно взволнована, и это много бы значило для нее [мамы Энн]. Ее родители эмигрировали, когда ей было десять, таким образом, у нее не было выбора относительно переезда в Соединенные Штаты. Она вышла замуж за моего отца, и ей пришлось отказаться от британского гражданства [отец Мур, Питер, был военнослужащим, а позже военным судьей, и ему было запрещено жениться на иностранной подданной]. Мы с сестрой помним, как мама приходила домой в слезах, неся в руках американский флаг. О начале актерской карьеры: Я прочитала все, что когда-либо вышло из-под пера Луизы Мэй Олкотт. Актерская игра стала логичным продолжением любви к чтению. Я не актриса по натуре, но мне действительно нравится перевоплощаться. О браке: Влюбленность встречается нечасто, так что если такое случилось, это важно. Как часто ваши одинокие подруги жалуются: "Не могу встретить подходящего мужчину"? С другой стороны, брак состоит из проведенного вместе времени, инвестиций в вас и ваших детей, а не только из романтических моментов. Я не говорю, что несчастные люди должны разводиться. Я разводилась. Я вышла замуж слишком рано, и на самом деле не хотела этого. Вы должны хотеть быть замужем. Напомним, сейчас Джулианн счастлива в браке в режиссером Бартом Фройндлихом. Пара поженилась в августе 2003-го, но до этого Джулианн и Барт были вместе уже семь лет. У них подрастают сын Калеб и дочь Лив Хелен.