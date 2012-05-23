Ларри Кинг станцевал под дабстеп

Известный американский тележурналист Ларри Кинг обнародовал шуточный видеоролик, в котором он якобы танцует под музыку дабстеп. Об этом видео Кинг лично сообщил в своем twitter. В начале ролика, снятого в стиле homevideo, перед камерой появляется сам Ларри Кинг и в коротком вступлении представляет зрителям свой танец. Затем он разворачивается спиной к камере и отходит на дальний план, где якобы начинает блестяще исполнять современный танец под музыку дабстеп. Однако, в начале ролика заметен монтаж: когда Кинг разворачивается спиной к зрителю кадр меняется, картинка "прыгает", и в фокусе уже оказывается не Кинг, а переодетый в него человек с "приклеенным" с помощью видеоредактора лицом Кинга, который и танцует вместо знаменитости. ВИДЕО: