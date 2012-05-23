Клочкова прыгнула в ледяную реку в Турции

Четырехкратная Олимпийская чемпионка, а с недавних пор и самая популярная молодая мама Украины Яна Клочкова, не перестает удивлять. В 65 км от туристического города Сиде "золотая рыбка" принимала участие в съемках для телепередачи "За семь морей". В один из солнечных дней Яна вместе с друзьями решила немного поэкстремальничать и отправилась на рафтинг. Пройдя вводный инструктаж, девушка поняла, что риски попасть в воду во время сплава очень велики, и, чтобы заранее избавиться от стресса, решила попробовать местную водичку. Каково же было ее удивление, когда местные жители сообщили, что температуры воды не превышает 8-ми градусов: - Не знаю, что было экстремальнее: температура воды или сильное течение... Так или иначе, все эти обстоятельства вызвали у меня реальный спортивный интерес и желание посоревноваться со стихией. Долго не думая, Яна, заручившись группой поддержки, ринулась в воду. "Сначала почувствовала, как вода проникает в мой гидрокостюм и обволакивает все тело. Это мне напомнило купания в Крещенские морозы, только тут все было намного сложнее, ведь под ногами камни, а течение просто уносит с намеченной цели". Борясь с препятствиями, чемпионка быстро преодолела 50-метровую реку и оказалась на заветном финише. Но этого Яне было мало. Переправившись на другой берег, Яна снова нырнула под воду, чтобы, так сказать, "застолбить" такой необычный рекорд.