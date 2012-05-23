Принц Чарльз встал за диджейский пульт

Наследник британской короны принц Чарльз 22 мая попробовал себя в качестве диджея, сообщает BBC News. Это произошло во время визита 63-летнего принца в молодежный центр Yonge Street Mission в Торонто . Сотрудники молодежного центра показали наследнику престола, как управляться с диджейским пультом, после чего Чарльз попробовал сделать это сам и заслужил одобрение "учителей". Комментируя происходящее, репортер BBC News предположил, что принц Чарльз решил последовать примеру своего сына принца Гарри. Дело в том, что несколько дней назад в прессе появились сообщения о том, что Гарри решил приобрести навыки диджея, причем работает с материалом в стиле рэгги. Предположительно, Гарри увлекся рэгги после поездки на Ямайку, которая проходила в рамках празднования "бриллиантового" юбилея королевы Великобритании Елизаветы II. В настоящее время принц Чарльз и его жена Камилла, герцогиня Корнуольская, находятся с четырехдневным визитом в Канаде, который также проходит в рамках празднования этого юбилея. Напомним, что две недели назад принц Чарльз попробовал себя в роли телеведущего. Он провел выпуск прогноза погоды на телеканале BBC Scotland.