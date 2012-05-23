Ирина Шейк свернула в Каннах бриллиантами

Топ-модель Ирина Шейк наконец-то добралась до французской Ривьеры. И в первый же день пребывания в Каннах красавица-россиянка приковала к себе самое пристальное внимание СМИ. Хотя иначе и быть не могло. Прибыв в Канны, Ирина тут же приступила к работе. Первым пунктом списка значился фотоколл для знаменитого ювелирного дома de Grisogono. Кстати, глава дома Фаваз Груози (Fawaz Gruosi) лично встретил модель и сопроводил ее на место съемки, в отель Martinez. Шейк свои обязанности исполняла профессионально. Девушка с удовольствием позировала в различных ракурсах фотографам и раздавала фирменные воздушные поцелуи. Кстати, несмотря на презентацию ювелирного дома, на Ирине красовались лишь бриллиантовые серьги и пара колец. По данным таблоидов, свадьба Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) и Ирины состоится через 11 дней после окончания Евро-2012. Как уточняет BBC, бракосочетание пройдет 12 июля 2012 года на Мадейре на острове Порту Санту. Напомним, пара встречается более двух лет. У Криштиану растет двухлетний сын, но имя матери ребенка тщательно скрывается. В беседе с журналистами звезда философски заметила, что своим главным достижением на данный момент считает не только успешную карьеру. Сейчас Ирина также активно собирает средства для благотворительного фонда «Помоги», который оказывает поддержку больным малышам, родители которых не в состоянии оплатить дорогостоящее лечение. Кроме того, часть своих гонораров девушка жертвует на помощь родильному дому в своем родном городе Еманжелинске. «Мы все умрем в один прекрасный день, — поясняет Шейк. — Но не следует думать об этом в негативном ключе. Лучше подумать о том, что мы оставим после себя. Я, например, хочу оказать некоторую помощь детям, потому что я чувствую себя прекрасно, когда делаю это».