Горянский ищет свою вторую половинку на вечеринках

Владимир Горянский ищет вторую половинку на гламурных вечеринках. На одной из киевских тусовок актер признался, что после развода чувствует себя одиноким, потому и ходит на вечеринки. 53-летний народный артист Украины с интересом заглядывается на молодых девушек, говорит, что ищет свою звезду. "Есть много девушек, которые вдруг становятся начинающими звездами. И интерес к таким начинающим естественно возникает у всех. Поэтому есть всегда повод познакомиться, поинтересоваться, чем они все таки занимаются. Я же не пацан", - рассказал актер. А с другой вечеринки в тот же день артист выходил уже с женщиной. Возле клуба парочка вместе искала на улице такси. Рассказывать, кто его спутница, Владимир отказался, потому что работает. "Я тебя прошу, отстань. Дайте мне покой, я на работе сейчас", - попросил Горянский журналиста. Напомним, Владимир Горянский с женой Ларисой развелся в июле прошлого года. Они были женаты девять лет и имеют общую дочь - 8-летнюю Марию. Пара то сходилась, то опять расходилась. Последний раз они сошлись в день святого Валентина. Пара пришла вместе на детский праздник своей дочери. После того актера не раз видели в развлекательных заведениях в обществе других женщин.