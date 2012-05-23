Елизавета II устроила банкет с диктатором и многоженцами

В Великобритании проходят торжества по случаю 60-летия пребывания на троне Елизаветы II. Британская королева собрала в Виндзорском замке членов всех монарших домов, некоторые из которых уже давно лишены трона, а другие получали его после переворота. 60-летний эмир Катара Хамад бин Халифа ат-Тани прибыл на прием со второй из трех своих жен 53-летней Шейхой Мозах. В 1995 году, когда отец находился в Швейцарии, Хамад провозгласил себя верховным главой государства. Сверженный папа 10 лет провел в изгнании. Ну, а король Лесото Летсие III в 1994 году совершил вооруженный переворот и отстранил от власти правительство. Первый король Бахрейна Хамад аль-Халиф зимой 2011 года подавил протесты, вспыхнувшие на волне «арабской весны». Правозащитники называют его диктатором. Прибыл на банкет и последний абсолютный монарх в Африке король Свазиленда Мсвати III, который не стал брать в Лондон всех своих 13 жен, а удовлетворился одной. Прибыли поздравить Елизавету II и лишенный властями СССР трона 90-летний король Румынии Михай I, кстати, единственный из ныне живущих кавалеров высшего военного ордена СССР «Победа», который он получил за вывод Румынии из гитлеровской коалиции в 1944 году. Были и некоронованный кронпринц Сербии Александр II с супругой, отца которого скупщина Югославии лишила трона в 1945 году. А также бывший король Греции Константин II, которого трона лишили греки в 1973 году путем референдума. Британская пресса возмутилась по поводу такого «пестрого» списка с «деспотами», на что власти попытались оправдаться, что не королева решала, кого звать, а министры... Но главная новость, — мечта Елизаветы II получить наследника престола от второго в очереди на корону принца Уильяма пока не сбывается. Вопреки слухам, жена Уильяма Кейт Миддлтон еще не беременна.