Таблоид извинился перед Кейт Миддлтон

Британский таблоид Heat извинился перед Кейт Миддлтон герцогиней Кэмбриджской за публикацию ее фотографии, сделанной в магазине. Извинение было опубликовано на сайте Heat. В тексте извинения говорится, что в номере Heat за 3-9 декабря 2011 года был опубликована фотография Кейт Миддлтон, на которой та совершает покупки в супермаркете. Журнал признал, что не должен был публиковать снимок. Извинение было принесено по требованию Комиссии по жалобам на прессу (PCC). На сайте комиссии заявляется, что публикация фотографии Кейт Миддлтон нарушила сразу два правила Кодекса редакторов: невмешательство в частную жизнь и запрет на преследование. Давление на британские СМИ, особенно на таблоиды, усилилось после скандала в еженедельной газете News of The World. Таблоид, принадлежащий Руперту Мердоку, был закрыт в июле 2011 года после того, как его сотрудников обвинили в прослушке телефонов обычных британцев и знаменитостей. В связи со скандалом в таблоиде британское правительство начало расследование, решив проверить порядок соблюдения этических норм во всех британских СМИ. Всего в ходе расследования было арестовано около 50 человек, большая часть из них - сотрудники News of the World и другого таблоида Мердока The Sun.