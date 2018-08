Шарлиз Терон, Селена Гомес и Кристен Стюарт прочитали книгу на MTV

Книга 50 Shades of Grey ("50 оттенков серого"), фривольно рассказывающая об отношениях простой студентки и красавца-миллиардера, наделала много шума. Любовный роман, в котором существенная часть повествования отведена под описание эротических сцен в духе BDSM, стала настоящим хитом интернета, перебравшись из виртуального мира в реальный. ВИДЕО: Неудивительно, что тема взбудоражила не только простых читателей, но и звезд. Например, Кристен Стюарт и Шарлиз Терон, побывавшие на днях в студии MTV, согласились зачитать некоторые из эпизодов в прямом эфире, заставив поклонников романа задуматься, насколько убедительно смотрелись бы актрисы в ролях Анастасии (той самой "невинной" героини) и ее антагонистки Елены, совратившей юного Кристиана и привившей ему страсть к порочным наслаждениям. ВИДЕО: Не осталась в стороне от помешательства и Селена Гомес - певица снялась в пародийном ролике под названием 50 Shades of Blue для юмористического сайта Funny or Die. Начитавшись эротичных описаний в книге, ее героиня встречает маляра и понимает: вот она, любовь всей ее жизни! Так и эдак девушка пытается соблазнить "красавца", а удастся ей это или нет, вы узнаете, посмотрев видео до конца. ВИДЕО: