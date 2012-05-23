Гриценко жалуется, что его "глюкнули" или "хакнули" в Facebook

Народный депутат из НУНС Анатолий Гриценко жалуется в социальной сети Facebook на то, что кто-то "хакнул" его эккаунт. "Кто-то глюкнул или хакнул мой аккаунт в Facebook? Со стены где-то в 19-00 исчезли все мои сообщения и Ваши комменты за май - я их больше не вижу...", - написал политик. "Заходил со стационарного компа и с мобильного - то же самое...", - добавил он. Гриценко задается вопросом, что это может означать: "технический глюк самого Facebook, который со временем исправится, или чьи-то умышленные действия".