Саша Пивоварова показала первое фото новорожденной дочери

Модель Саша Пивоварова, которая всего десять дней назад стала мамой, поделилась первым фото своей новорожденной дочурки. Малышку назвали "простым русским именем" Мия Айсис. Она стала первенцем для Саши и ее супруга, 43-летнего фотографа Игоря Вишнякова. Еще будучи беременной, Саша позировала мужу на фотосессии и поделилась с поклонниками своим черно-белым снимком в "интересном положении". На новом фото Саша вновь не смотрит в камеру - все ее внимание и ласка сосредоточены на дочке, которую она бережно прижимает к груди. Судя по снимку, материнство сделало Сашу Пивоварову еще краше: у молодой мамы получаются невероятно мягкие и женственные образы. Поздравляем малютку Мию Айсис с "боевым крещением" - она стала самой маленькой моделью в семье фотографа и знаменитой модели.