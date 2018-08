Гвинет Пэлтроу побывала на благотворительном вечере Билла Клинтона

Во вторник в Лондоне состоялся торжественный вечер, устроенный благотворительной организацией Билла Клинтона The Millennium Network. Ведущими мероприятия помимо экс-президента США и его дочери Челси Клинтон стали актриса Гвинет Пэлтроу и певец Will.i.am, участник группы The Black Eyed Peas. Не обошли стороной мероприятие модель и актриса Лили Коул, актриса Джоан Коллинз, а также член королевской семьи Великобритании принцесса Беатрис Йоркская. На мероприятии присутствовало также множество гостей - простых зрителей, которые заплатив за вход от 200 долларов и выше за человека, смогли насладиться не только выступлениями любимых музыкантов, закусками на фуршете, но и сфотографироваться с бывшим президентом. Покинув президентский пост в 2001 году, Клинтон не ушел на пенсию, а активно продолжил дело помощи нуждающимся и выступал на различных публичных мероприятиях. Его организация The Millennium Network собирает средства в различных областях: занимается вопросами здравоохранения, защиты окружающей среды, а также помощи в развитии экономики. ФОТО