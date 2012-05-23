В Каннах за интервью с Брэдом Питтом требовали 125 евро в минуту

Известный голливудский актер Брэд Питт, который приехал на Каннский фестиваль представлять фильм «Ограбление казино», оказался в центре скандала. Компания-дистрибьютор фильма потребовала от журналистов более 2000 евро за 20-минутное интервью со звездой. Об этом сообщает «Росбалт». «Впервые на Каннском фестивале журналисты должны опорожнять свои карманы, чтобы задать звезде пару вопросов», - пишет газета Le Nouvel Observateur. Впоследствии стало известно, что столько же компания просит за интервью Николь Кидман, а интервью актера Кристена Стюарта оценено в 780 евро. Как отмечает издание, Стюарт сыграл главную роль в конкурсном фильме «В пути Уолтера Сэллеса», а Кидман приезжает с внеконкурсной лентой «Pepperboy». Ранее сообщалось о том, что приход Брэда Питта на пресс-конференцию вызвал невероятный ажиотаж среди журналистов и фотографов. Актер в последнее время очень тщательно подходит к выбору ролей: он предполагает к 50 годам завершить актерскую карьеру, а до того играть в таких фильмах, которые не стыдно будет показывать детям. В «Ограблении казино» Питт не только сыграл главную роль, но и стал одним из его продюсеров. «Ограбление казино» (Killing Them Softly) - рассказ о том, как киллер в исполнении Брэда Питта отправляется наказывать виновных в ограблении подпольного игорного дома. Действие происходит в 2012 году, на фоне избирательной кампании Обамы, чей голос постоянно раздается из радиоприемников и с телеэкранов и в итоге обыгрывается в финальной сцене.